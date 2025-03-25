У стаціонарі лікується 14 дорослих та 16 дітей, один дорослий та одна дитина у важкому стані.

У Сумах 25 березня продовжуються аварійно-відновлювальні роботи на місці удару росіян балістикою, що стався напередодні. Згідно з інформацією Сумської обласної військової адміністрації, за оперативними даними, внаслідок ракетного удару по місту постраждала 101 людина.

Зазначається, що по медичну допомогу звернулися 78 дорослих та 23 дитини.

"Наразі в стаціонарі лікується 14 дорослих та 16 дітей. Одна доросла людина та одна дитина знаходяться в стабільно важкому стані", - уточнили в ОВА.

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У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що на місці працює спеціальна техніка для розвантаження будівельних матеріалів, верхолази ДСНС демонтують аварійні конструкції у пошкоджених багатоповерхових житлових будинках.

На місці події залучені кінологічні розрахунки.

Російський удар по житловому кварталу в Сумах: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 24 березня, близько 14:00 російські війська завдали ракетного удару по густонаселеному житловому кварталу міста Суми. Через атаку пошкоджено низку багатоквартирних житлових будинків та навчальний заклад. Діти знаходилися в захисній споруді.

Сумська міськрада вчора інформувала, що станом на вечір відомо, що внаслідок російського ракетного удару по місту постраждали щонайменше 88 осіб. В міськраді уточнили, що серед постраждалих – 17 дітей.

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