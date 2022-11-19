Канцлер Німеччини Олаф Шольц публічно закликав російського диктатора Володимира Путіна вивести війська з України та покласти край війні.
"Припини цю війну, виведи свої війська і розчисти шлях для переговорів про мир, який не може Україні диктувати Росія", — заявив Шольц на державній партійній конференції СДПН у Баден-Вюртемберзі, пише Spiegel.
Крім того, канлцер наголосив, що "нікому не дозволено привласнювати чужу територію". Через загарбницьку політику Росія опинилася в ізоляції на саміті G20.
Як Німеччина допомагає Україні
Нещодавно Німеччина передала першу систему протиповітряної оборони IRIS-T, яка встигла продемонструвати "досить непогані" результати.
19 вересня Україна отримала від Німеччини РСЗВ Mars II та бронетранспортери Dingo. Також у країні анонсували відправку Україні ще чотирьох САУ Panzerhaubitze 2000 і боєприпасів для них.
Водночас Німеччина не поспішає передавати Україні сучасні танки. Олаф Шольц пояснював, що Німеччина не відправляє Україні Leopard II, бо не хоче допустити "розширення масштабів війни".