Німецький канцлер наголосив, що РФ повинна "розчистити шлях до миру".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц публічно закликав російського диктатора Володимира Путіна вивести війська з України та покласти край війні.

"Припини цю війну, виведи свої війська і розчисти шлях для переговорів про мир, який не може Україні диктувати Росія", — заявив Шольц на державній партійній конференції СДПН у Баден-Вюртемберзі, пише Spiegel.

Крім того, канлцер наголосив, що "нікому не дозволено привласнювати чужу територію". Через загарбницьку політику Росія опинилася в ізоляції на саміті G20.

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Як Німеччина допомагає Україні

Нещодавно Німеччина передала першу систему протиповітряної оборони IRIS-T, яка встигла продемонструвати "досить непогані" результати.

19 вересня Україна отримала від Німеччини РСЗВ Mars II та бронетранспортери Dingo. Також у країні анонсували відправку Україні ще чотирьох САУ Panzerhaubitze 2000 і боєприпасів для них.

Водночас Німеччина не поспішає передавати Україні сучасні танки. Олаф Шольц пояснював, що Німеччина не відправляє Україні Leopard II, бо не хоче допустити "розширення масштабів війни".

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