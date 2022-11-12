Саме Путін, наголосив Шольц, перекреслив усі зусилля, які раніше було зроблено у питанні переговорів між обома країнами.

Німецький канцлер Олаф Шольц вважає, що на даному етапі російсько-українську війну завершити дипломатичним шляхом неможливо.

Як розповів він в інтерв'ю RND у п'ятницю, 11 листопада, цьому процесу перешкоджає Росія, а йти на поступки росіянам Україна не повинна.

Саме Путін, наголосив Шольц, перекреслив усі зусилля, які раніше було зроблено у питанні переговорів між обома країнами.

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"Цією вбивчою війною, яку ми зараз переживаємо, Путін, насамперед, завадив усьому, що раніше відбувалося у плані переговорів", – сказав Шольц.

Шольц наголосив, що диктатори врешті повинні зрозуміти, що не можна захоплювати території незалежних країн: "Передусім Росія повинна усвідомити, що ідея диктаторського світу не спрацює і що не можна просто пройтися фломастером по території і сказати, що це тепер моє. Тому диктаторського світу не буде, має бути інше розуміння".

Незадовго до початку повномасштабного вторгнення Шольц зустрічався з Путіним, тоді, як згадує канцдер, російський президент вимагав, в Україні не було "жодних ракет, які загрожують Москві" і щоб Україна не вступала до НАТО: "Жодна з причин, які там зіграли свою роль, не виправдала б цю війну, тому що нічого з цього насправді не сталося".

Переговори з Росією

На тлі чуток в американських ЗМІ про нібито схиляння України до переговорів з Москвою президент США Джо Байден підкреслив, що ніяких компромісів щодо територіальних поступок Вашингтон не має на увазі.

Джерела "Української правди" в дипломатичних колах теж відзначили, що Америка не вимагала від України сісти за стіл переговорів з росіянами - Київ просили тільки не так різко посилати окупантів.

Український президент Володимир Зеленський, своєю чергою, відповів, що Київ готовий до мирного рішення щодо війни після повного виведення російських військ і звільнення всієї України включно з Кримом: "Я не зачинив двері. Я сказав, що ми готові говорити з Росією, але з іншою Росією. Тієї, яка справді готова до миру. Такою, яка готова визнати, що вони окупанти".

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