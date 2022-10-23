Речник ПС наголосив, що IRIS-T - новітня система у світі, а з такою модернізацією, як прийшла в Україну, фактично в одному екземплярі.

Система протиповітряної оборони IRIS-T, яку Україні передала Німеччина, має потужний радар, ракети, працює в автоматичному режимі та зменшується людський фактор робити помилки. Але проблема в тому, що Україна має лише одну таку систему, яка може перекрити повітряний простір в радіусі 40 км від себе.

Про це в ефірі Суспільного розказав речник Повітряних Сил України Юрій Ігнат.

"Система IRIS-T щойно прийшла і буквально кілька тижнів тому стала до строю. Одне із завдань ПРО - захист нашого неба. Результати бойової роботи доволі непогані. Система показала, що вона є сучасною і новою, здатною вирішувати конкретні завдання. Але ми розуміємо, як сама установка — одна система, так і боєприпасів до неї не є багато. ЗСУ трохи прорідили ряди повітряних цілей (росіян, — ред.) саме цією системою", — сказав він.

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За словами Ігната, в умовах масованих повітряних атак Україні потрібні інші системи, так само і ракети до них.

"Учора, 22 жовтня, 37 крилатих ракет пішло по Україні, 10 дронів-камікадзе збито. Воно має здатність закінчуватися, тому уряд й просить Німеччину наростити і виробництво, і постачання Україні саме цих ракет. Які саме цілі було збито цією системою, поки що керівництво мовчить. Але збили різні цілі. Повідомимо пізніше. Партнери про це знають, як працює, цілі збиваються. Проблема в тому, що це всього одна система, яка може перекрити повітряний простір в радіусі себе 40 км. Це мало для нас, нам потрібно більше", — зазначив Ігнат.

Речник ПС наголосив, що IRIS-T - новітня система у світі, а з такою модернізацією, як прийшла в Україну, фактично в одному екземплярі.

"Має потужний радар, потужні ракети, працює в автоматичному режимі, зменшується людський фактор робити помилки. І це просто потужний комплекс, який краще бачить і влучніше стріляє. От і все. Якщо порівнювати, наприклад, з С-300 збиває більше, думаю, мінімум вдвічі. Зараз немає такої інформації. Пізніше оприлюднимо", - сказав Ігнат.

Поставки IRIS-т в Україну: що відомо

10 жовтня Німеччина оголосила, що у відповідь масований ракетний удар по містах України з боку Російської Федерації в Україну відправили першу з чотирьох систем ППО IRIS-T. Решта будуть передані у 2023 році.

Наданий Берліном зенітно-ракетний комплекс IRIS-T був успішно інтегрований в систему протиповітряної оборони України і продемонстрував перші результати роботи.

Довідка УНІАН. IRIS-T - найсучасніша зенітна система Німеччини. Її розробив німецький оборонний концерн Diehl Defence. Призначення системи - захист цивільного населення. Ракети ППО здатні вражати цілі на висоті до 20 кілометрів і відстані до 40 кілометрів. Україна отримає оборонну систему, якої поки немає у самої німецької армії.

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