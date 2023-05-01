Президент заявив, що максимально активно працює з партнерами для захисту неба від російських ракет.

Президент України Володимир Зеленський обговорив поведінку ворога найближчим часом та захист українських земель від чергових проявів агресії РФ на нараді.

Подробиці гарант України розповів у вечірньому відеозверненні. Він зазначив, що новий тиждень розпочав з наради з усіма рівнями управління державою та захистом - глава уряду та міністри, Офіс президента, доповідали Головнокомандувач ЗСУ, керівники Головного управління розвідки і Служби зовнішньої розвідки, голова СБУ, секретар РНБО.

Йшлося про ракетні російські удари по Україні - лише за минулу ніч вдалося збити 15 російських ракет.

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"Але, на жаль, не всі. Поки не всі. Максимально активно працюємо з партнерами, щоб захист нашого неба став іще надійнішим", - наголосив Зеленський.

Зеленський зазначив, що на нараді обговорили ймовірну поведінку ворога найближчим часом, скоординували наші оборонні кроки.

"Окремо - питання зброї та снарядів для наших воїнів. Також ситуація на поки що окупованій території та протидія Росії. Жодного шансу окупанту на нашій землі! Ворогу - лише знищення", - наголосив він.

Президент зазначив, що в селі Лизунівка на Чернігівщині, неподалік державного кордону, російська авіабомба зруйнувала ще одну українську школу, загинув 14 хлопець, який був неподалік неї. Він додав, що в Павлограді Дніпропетровської області ракети російських терористів забрали життя двох зовсім молодих хлопців. За його словами, ще 40 людей - жінки, діти, чоловіки – отримали допомогу після поранень і травмувань.

Президент України наголосив, що на кожен такий удар російські окупанти отримають нашу відповідь. Він побажав українським воїнам ще більше влучності, ще більше української взаємопідтримки, щоб "швидше російське зло буде знищене".

Росія в ніч на 1 травня вдарила ракетами по Україні

Нагадаємо, що окупанти після масованого ракетного обстрілу України 28 квітня знову вдарили ракетами по нашій території в ніч на понеділок, 1 травня. Загалом ворог запустив 18 ракет, силам ППО вдалося збити 15 боєголовок.

Тривога тривала кілька годин, сильні вибухи лунали в Київській області.

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