Сергій Попко зазначив, що обстріл ракетами був проведений з літаків стратегічної авіації.

Російські окупанти в ніч на 1 травня здійснили чергову масовану повітряну атаку на Україну. За попередньою інформацією, у повітряному просторі Києва сили ППО знищили всі ворожі ракети та БПЛА.

"Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану повітряну атаку України. Другу поспіль за останні 3 дні. За попередньою інформацією обстріл ракетами був проведений з літаків стратегічної авіації (типу Ту95мс). У столиці тривога тривала близько 3-х годин. Рашисти ще раз атакували комплексно - одночасно крилатими ракетами і дронами. За попередньою інформацією, в повітряному просторі Києва силами нашої ППО всі ворожі ракети і БПЛА були знищені! Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні голови Київської міської Військової адміністрації Сергія попка.

Він зазначив, що інформації про жертви і руйнування житлових об'єктів або інфраструктури немає.

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"Інформація перевіряється і доповнюється. Дякуємо силам протиповітряної оборони за службу та захист Києва!" - зазначено в повідомленні.

Війна в Україні - як пройшла ніч на 1 травня

У ніч на понеділок, 1 травня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Сигнал про небезпеку пролунав у всіх областях і тривав більше трьох годин.

Керівник офісу президента України Андрій Єрмак закликав українців не ігнорувати оповіщення про небезпеку.

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