Головнокомандувач Збройних сил України акцентував, що ЗСУ потребують своєчасного постачання боєприпасів.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі обговорили постачання Україні боєприпасів та техніки.

Залужний у Telegram повідомив, що під час телефонної розмови окремо зупинився на темі укомплектування наших підрозділів та важливості своєчасного постачання Україні озброєння, військової техніки та боєприпасів у достатній кількості.

Він зазначив, що поінформував про обстановку на усіх ділянках фронту.

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"Ситуація важка, але контрольована. Найзапекліші бої тривають у Бахмуті, Авдіївці та Мар’їнці, де ворог продовжує зосереджувати свої зусилля на веденні наступальних дій", - розповів Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ розповів про ракетні удари російською стратегічною авіацією та щоденні бомбардування цивільних об’єктів керованими авіабомбами у прифронтовій зоні. Наголосив на необхідності посилення можливостей системи протиповітряної оборони.

Зеленський заявив, що ЗСУ не вистачає зброї для контрнаступу

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський в інтервʼю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам сказав, що контрнаступ буде і наші сили оборони до нього готуються. При цьому зазначив, що вірить, що він буде успішним і Україна зможе деокупувати свої території. За його словами, багато речей залежить від українців, але "є багато деталей у постачанні зброї".

Він наголосив, що для України великий ризик, якщо "деякі речі, які ми чекаємо не дійдуть". Ризик в тому, що якщо не буде достатньо броньованої техніки, наприклад, то буде більше жертв, а для нас важливо зберегти своїх воїнів по максимуму, тому повинна працювати сучасна зброя. Він зазначив, що хочеться дочекатися всього того, що було обіцяно, але інколи терміни не співпадають.

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