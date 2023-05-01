Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі обговорили постачання Україні боєприпасів та техніки.
Залужний у Telegram повідомив, що під час телефонної розмови окремо зупинився на темі укомплектування наших підрозділів та важливості своєчасного постачання Україні озброєння, військової техніки та боєприпасів у достатній кількості.
Він зазначив, що поінформував про обстановку на усіх ділянках фронту.
"Ситуація важка, але контрольована. Найзапекліші бої тривають у Бахмуті, Авдіївці та Мар’їнці, де ворог продовжує зосереджувати свої зусилля на веденні наступальних дій", - розповів Залужний.
Головнокомандувач ЗСУ розповів про ракетні удари російською стратегічною авіацією та щоденні бомбардування цивільних об’єктів керованими авіабомбами у прифронтовій зоні. Наголосив на необхідності посилення можливостей системи протиповітряної оборони.
Зеленський заявив, що ЗСУ не вистачає зброї для контрнаступу
Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський в інтервʼю фінським, шведським, данським і норвезьким журналістам сказав, що контрнаступ буде і наші сили оборони до нього готуються. При цьому зазначив, що вірить, що він буде успішним і Україна зможе деокупувати свої території. За його словами, багато речей залежить від українців, але "є багато деталей у постачанні зброї".
Він наголосив, що для України великий ризик, якщо "деякі речі, які ми чекаємо не дійдуть". Ризик в тому, що якщо не буде достатньо броньованої техніки, наприклад, то буде більше жертв, а для нас важливо зберегти своїх воїнів по максимуму, тому повинна працювати сучасна зброя. Він зазначив, що хочеться дочекатися всього того, що було обіцяно, але інколи терміни не співпадають.