Зазначається, що окупанти били ракетами Х-101/Х-555.

Сили протиповітряної оборони України під час масованої ракетної атаки в ніч на 1 травня знищили 15 крилатих ракет. Всього російські окупанти запустили по українським містах 18 ракет.

"Близько 02:30 ночі російські окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації - дев'яти Ту-95 з району Оленегорськ (Мурманська обл.) і двох Ту-160 з району Каспійського моря", - повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram.

Він зазначив, що росіяни випустили по Україні 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/х-555, з них сили української ППО знищили 15.

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Нічна атака Росії на міста України - що відомо

У ніч на понеділок, 1 травня, в Україні оголошували повітряну тривогу. Сигнал про небезпеку пролунав по всій території нашої країни і тривав кілька годин. У деяких областях працювали сили протиповітряної оборони.

На ранок 1 травня голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що за попередньою інформацією, у повітряному просторі Києва сили ППО знищив всі ворожі ракети і БПЛА. Він зазначив, що інформації про жертви і руйнування житлових об'єктів або інфраструктури немає.

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