Велика палата Верховного суду задовольнила відповідну апеляційну скаргу Центрвиборчкому у цій справі.

Велика палата Верховного суду залишила в силі протокол Центральної виборчої комісії про результати виборів у 87-му окрузі, яким кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка визнано обраним народним депутатом.

Про це ЦВК повідомила на своїй сторінці у Facebook. “Велика палата Верховного суду скасувала рішення Верховного суду від 23 травня. То що виходить? Виходить, що Велика палата Верховного суду підтвердила правомірність дій і рішень ЦВК. Суд залишив в силі протокол ЦВК про результати виборів в ОВО №87 (та пункти 1-2 постанови Комісії від 19 травня 2021)”, - сказано у повідомленні.

У ЦВК зазначають, що сьогодні очікують ще одне рішення Великої палати Верховного суду за результатами розгляду апеляції у подібній справі.

Вибори на 87-му окрузі

28 березня у 87-му окрузі на Івано-Франківщині відбулись вибори народного депутата.

23 квітня ЦВК підтвердила перемогу кандидата від «Слуги народу» Вірастюка на виборах народного депутата в окрузі №87. Згідно з протоколом окружної виборчої комісії, Вірастюк набрав 15 тис. 536 голосів. Водночас його конкурент – кандидат від «За майбутнє» Олександр Шевченко отримав 15 тис. 114 голосів.

1 травня Велика палата ВС скасувала протокол ЦВК, яким Вірастюка визнано обраним народним депутатом. Рішення було ухвалено за апеляційною скаргою Шевченка.

5 травня, враховуючи таке рішення суду, ЦВК встановила відсутність правових підстав для реєстрації Вірастюка народним депутатом.

19 травня ЦВК вдруге встановила результати виборів у 87-му окрузі. Результати встановлені без врахування даних голосування на 6 виборчих дільницях, голосування на яких ЦВК визнала недійсним. Переможцем став Вірастюк.

23 травня Верховний суд скасував протокол ЦВК про встановлення результатів виборів у 87-му окрузі та визнання Вірастюка обраним депутатом. 26 травня ЦВК оскаржила це рішення.

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Автор: Павло Степанець