Цю постанову ВС ухвалив як суд першої інстанції, у разі подання апеляції справу переглядатиме Велика палата ВС як суд апеляційної інстанції, і це рішення буде остаточним.

Верховний суд скасував протокол Центральної виборчої комісії про встановлення результатів виборів у 87-му окрузі та визнання кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка обраним депутатом.

Як повідомляє громадянська мережа ОПОРА, відповідне рішення суд ухвалив учора, 23 травня.

Крім того, вказаною постановою суд скасував пункти постанови ЦВК від 19 травня, якою визнано недійсним голосування на 6 проблемних дільницях, де під час перерахунку бюлетенів виявлено менше голосів за кандидата від партії "За майбутнє" Олександра Шевченка, ніж у первинних протоколах дільничних виборчих комісій.

Суд зобов'язав ЦВК вчинити дії щодо встановлення результатів виборів народного депутата в окрузі з урахуванням висновків, наданих судом у рішенні, ухваленому за результатами розгляду цієї справи.

Цю постанову ВС ухвалив як суд першої інстанції.

У разі подання апеляції справу переглядатиме Велика палата ВС як суд апеляційної інстанції, і це рішення буде остаточним.

На думку ОПОРИ, найдемократичнішим способом розв’язання проблеми могло б стати політико-правове рішення про проведення повторних виборів.

"Усі інші варіанти не дозволяють переконливо визначити дійсне волевиявлення громадян і не забезпечують належну суспільну довіру до результатів голосування", - вважають в ОПОРІ.

Вибори у 87-му окрузі: хронологія подій

28 березня відбулися парламентські вибори у 87-му окрузі на Івано-Франківщині.

23 квітня ЦВК підтвердила перемогу Вірастюка, який набрав 15 тис. 536 голосів.

Водночас його конкурент – Шевченко отримав 15 тис. 114 голосів.

1 травня Велика палата ВС скасувала протокол ЦВК, яким Вірастюка визнано обраним народним депутатом.

Рішення було ухвалено за апеляційною скаргою Шевченка.

5 травня, враховуючи таке рішення суду, ЦВК встановила відсутність правових підстав для реєстрації Вірастюка народним депутатом України.

19 травня ЦВК вдруге встановила результати виборів у 87-му окрузі. Результати встановлені без врахування даних голосування на 6 виборчих дільницях, голосування на яких ЦВК визнала недійсним.

Переможцем став кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк.

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Автор: Олег Давигора