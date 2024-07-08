За словами Петра Павела, українців запевнять, що процес незворотній: є чіткий шлях до членства.

В осяжному майбутньому Україна не стане членом НАТО. Про це напередодні саміту Альянсу, що відбудеться 9-11 липня, в інтерв'ю Time сказав президент Чехії Петр Павел.

За його словами, очевидно, що кінцевою метою є повне відновлення територіальної цілісності і суверенітету України, включно з Кримом.

"Але ми всі розуміємо, що це нелегке завдання. В осяжному майбутньому цього не станеться", - зазначив політик. Відео дня

Він використав історичну аналогію, щоб пояснити, де лінія фронту в Україні, ймовірно, залишиться в найближчі роки, порівнявши її зі спірними кордонами, які розділили Європу під час холодної війни.

"Ми ніколи не повинні визнавати, що ці території є частиною Росії. Ми завжди повинні називати їх тимчасово окупованими територіями. Але це не означає, що Україна або її прихильники в НАТО зможуть покласти край цій окупації найближчим часом", - підкреслив Павел.

Він вважає, що росіянам вдалося перевести свою економіку на військові рейки.

"Але є й певні межі. У них закінчаться всі резерви протягом року. І це поставить їх у надзвичайно скрутне становище", - каже президент Чехії.

Видання зазначє, що зустріч лідерів НАТО цього тижня надасть ще одну можливість змінити цю ситуацію. Але і тут Павел не очікує великого прориву.

"У Вашингтоні Україну не запросять стати членом Альянсу. Це розуміють усі. Але українців запевнять, що процес незворотній: є чіткий шлях до членства", - резюмував Павел.

Саміт НАТО у Вашингтоні - останні новини

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, чого Україні чекати від саміту НАТО у США. Він зазначив, що очікує від лідерів країн-членів та урядів узгодження суттєвого пакету допомоги Києву.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна не отримає запрошення в НАТО на саміті у Вашингтоні. Про це сказав президент Володимир Зеленський. За його словами, для Києва першорчергову важливість має посилення протиповітряної оборони системами Patriot з боку західних партнерів.

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