Водночас, президент України каже, що ніхто не пропонував німецьку модель вступу в Альянс - коли частина країни залишається окупованою.

Україна не отримає запрошення на вступ до НАТО під час ювілейного саміту організації, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Bloomberg.

Глава держави зазначив, що передусім дуже хотів би, аби цей саміт НАТО був успішний для всіх союзників. Разом з тим, за його словами, для України першорчергову важливість має посилення протиповітряної оборони системами Patriot.

"Моя команда зараз працює над конкретними речами у Сполучених Штатах з цього приводу", - зазначив Зеленський.

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Другим за важливістю питанням він вважає надання гарантій безпеки Україні якомога більшою кількістю країн.

"І третє... Так, напевно ми би хотіли потужні кроки від Сполучених Штатів Америки. І я кажу вам чесно: ми б хотіли запрошення. І ми знаємо, що ми його не отримаємо. Хоча, я так вважаю, що якщо ми хочемо побачити сильну Америку, сильну у тому сенсі, у якому, мені здається, сьогодні суспільство дуже чекає від голови Америки... то я думаю, що щось накшталт запрошення - це саме такий знак", - сказав Зеленський.

На його думку, це засвідчувало би, що "ніхто не боїться Путіна, усі впевнені у лідерстві Америки".

При цьому, у нього запитали, чи союзниками треба думати про німецьку модель, аби дозволити Україні членство в НАТО у той час, поки не уся територія України перебуває не під її контролем.

"По-перше, у нас не було такої пропозиції. Жодного разу офіційної", - наголосив Зеленський.

Президент додав, що не дуже любить гру, яка відбувається за лаштунками, бо така гра не дуже гарно закінчується.

"Є якісь непублічні речі, але, у більшості своїй, чесно кажучи, у України немає такої можливості. Чим більше вона публічна - тим більше людей буде підтримувати Україну. І тому, модель таку мені ніхто не пропонував", - сказав Зеленський.

Також глава держави нагадав, що є гарантом Конституції України.

"Якщо ми говоримо про якісь зміни щодо наших територій - це зміни Конституції. І це - злочин. І тому, якщо нам пропонують німецьку модель, або ще якусь, або корейську - у будь-якому випадку треба розуміти, що нам пропонують, хто нам пропонує, для чого це робиться, а після цього - зрозуміти думку усіх нас, не тільки мою, а передовсім усього суспільства, бо народ України є власником України", - наголосив Зеленський.

Саміт НАТО і пропозиції Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дуглас Джонс заявив, що на саміті НАТО у Вашингтоні наступного тижня Україні запропонують "конкретні шляхи" для прискорення членства в Альянсі.

У підсумковій декларації майбутнього саміту країни-члени НАТО підтвердять, що Україна стане членом Альянсу у майбутньому. Втім, конкретне формулювання ще узгоджують.

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