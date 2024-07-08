На думку Майкла Боцюрківа, якщо не вдасться "відтіснити" Путіна, війна лише затягнеться і обійдеться Європі дорожче.

Виведення України на переможні позиції має стати ключовою метою прийдешнього саміту НАТО у Вашингтоні. Про це у матеріалі для CNN пише аналітик з питань міжнародних відносин, старший науковий співробітник Атлантичної ради та колишній речник Організації з безпеки та співробітництва в Європі Майкл Боцюрків.

На його думку, якщо не вдасться "відтіснити" російського правителя Володимира Путіна, людину, яка реагує лише на грубу силу, війна лише затягнеться і обійдеться Європі дорожче - особливо якщо багато тисяч українців, не маючи змоги обігріти свої домівки, шукатимуть там притулку цієї зими.

"Враховуючи кроки, вже зроблені Брюсселем у напрямку інтеграції України і надання їй більшої передбачуваності, Київ міг би відчути, що він майже є частиною сім'ї НАТО - за винятком колективного захисту (відомого як Стаття 5), який нібито приносить повноправне членство", - зазначає експерт. Відео дня

Він нагадує, що адміністрація президента США Джо Байдена говорила про ідею "мосту" до можливого членства України в НАТО, але Альянс ще не запропонував Києву конкретних термінів. При цьому лідери НАТО можуть обійти питання членства, надавши Києву значно більші можливості для відбиття агресії Путіна, водночас забезпечивши надійну дорожню карту для отримання місця за столом переговорів в Альянсі.

"Годинник до листопадових виборів у США цокає - і цокає голосно. Члени НАТО, схоже, погодяться на пропозицію генерального секретаря Єнса Столтенберга гарантувати Україні щонайменше 40 мільярдів євро військової підтримки щороку "доти, доки це буде необхідно" - очевидне прагнення забезпечити майбутнє фінансування України за часів президентства Трампа", - резюмує автор.

Саміт НАТО у Вашингтоні - останні новини

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, чого Україні чекати від саміту НАТО у США. За його словами, він очікує від глав держав та урядів узгодження суттєвого пакету допомоги Києву.

Також УНІАН повідомляв, що Україна не отримає запрошення в НАТО на саміті у Вашингтоні. Як сказав президент Володимир Зеленський, для України першорчергову важливість має посилення протиповітряної оборони системами Patriot.

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