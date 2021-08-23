Президент Зеленський заявив, що 46 іноземних делегацій - це щонайменше 46 доказів того, що світ на боці України.

Саміт "Кримської платформи" завершився, в ньому взяли участь 46 делегацій з різних країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський повідомив по завершенню саміту у Києві.

"46 іноземних делегацій високого рівня - це щонайменше 46 доказів того, що наш світ не перейшов у формат "кожен сам за себе", що він буде й надалі об'єднуватися проти несправедливості, що він був, є і буде на боці України, тобто на боці правди та принципів міжнародного права", - наголосив глава держави.

На думку президента, цей саміт та підтримка важливі для кримчан, які "з кожним роком розуміють, що їх обманули, використали, і що вони потрібні Росії як склад для зберігання зброї".

"Вони точно побачать цей саміт, вони знатимуть, що про кримчан не забули і не забудуть, і відтепер це закріплено на найвищому міжнародному рівні. Адже ми маємо схвалену усіма учасниками декларацію "Кримської платформи"...", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що декларація відкрита для приєднання інших держав та міжнародних організацій.

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Декларація учасників саміту "Кримської платформи"

Як повідомляв УНІАН, результатом саміту "Кримської платформи" стала ухвалена всіма учасниками декларація, яка фіксує наступні тези: невизнання незаконної анексії Криму Росією; зобов'язання розглянути додаткові політичні, дипломатичні обмежувальні санкції відносно Росії у разі подальшої агресії; об'єднання зусиль всіх країн-учасниць платформи задля зміцнення безпеки та стабільності у Чорноморському регіоні.

Крім того, вперше на міжнародному рівні Російську Федерацію визнано державою-окупантом і, відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, вона має негайно припинити порушення прав людини в окупованому Криму, забезпечити вже зараз безперешкодний доступ до Криму для міжнародних гуманітарних та правозахисних організацій.

Також у кожній країні буде визначено уповноважену особу, яка співпрацюватиме з Офісом "Кримської платформи".

Автор: Антоніна Доломанжи