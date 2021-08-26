В Україні задоволені реакцією РФ на заснування міжнародного майданчику з деокупації Криму.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголошує, що міжнародні партнери України вважають започаткування Кримської платформи з деокупації півострова великою поразкою Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба повідомив під час онлайн-брифінгу.

Голова МЗС назвав офіційне започаткування Кримської платформи історичною подією.

"Всі наші партнери, які підтримали нас у Кримській платформі, відзначають, що це велика поразка, що запуск Кримської платформи на такому високому рівні - це велика поразка Росії на кримському напрямі", - наголосив Кулеба.

"46 іноземних делегацій держав і міжнародних організацій, усі вони підтвердили, що не визнають і ніколи не визнаватимуть російської окупації Криму і взяли на себе низку зобов'язань, зафіксованих у декларації Кримської платформи. Я хочу, щоб усі ми розуміли, що Кримська платформа не тільки викликала безпрецедентну реакцію у світових ЗМІ, світових політичних колах, але і в Російській Федерації", - заявив Кулеба.

"Це прямо протилежні реакції. Якщо увесь світ відзначає, що Україна у світі розірвала тишу довкола Криму і повернула це питання на міжнародний порядок денний, то Росія навпаки захлинається у розповідях про нікчемність цієї ініціативи. Реакцією Російської Федерації ми задоволені", - наголосив Кулеба.

Він нагадав, що Кримська платформа є важливим елементом стратегії зовнішньополітичної діяльності України, яку нещодавно ухвалили.

"Через сім років після початку російської незаконної окупації Криму ми по суті виправили історичну помилку, коли для півострова не існувало жодного сталого формату міжнародної взаємодії. Це було дуже непросто. Тепер я можу сказати, що в організації Кримської платформи не було жодного простого питання. Це було дуже складно. Але ми показали, що ми можемо досягати найвищих результатів, коли працюємо, як команда. І головне, що мене особисто тішить, що ми нарешті виходимо зі статусу жертви в статус в рятівника. Ми зовсім інакше починаємо позиціювати Україну на міжнародній арені", - сказав Кулеба.

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Саміт Кримської платформи

23 серпня у Києві голови делегацій понад 40 країн і міжнародних організацій започаткували міжнародну "Кримську платформу" з метою мирного припинення російської окупації на півострові.

За підсумками саміту учасники ухвалили спільну декларацію, у якій надається однозначна оцінка незаконним та агресивним діям Російської Федерації. Декларація фіксує наступні тези: невизнання незаконної анексії Криму Росією; зобов'язання розглянути додаткові політичні, дипломатичні обмежувальні санкції відносно Росії у разі подальшої агресії; об'єднання зусиль всіх країн-учасниць платформи задля зміцнення безпеки та стабільності у Чорноморському регіоні.

Крім того, вперше на міжнародному рівні Російську Федерацію визнано державою-окупантом і, відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, вона має негайно припинити порушення прав людини в окупованому Криму, забезпечити вже зараз безперешкодний доступ до Криму для міжнародних гуманітарних та правозахисних організацій.

Також у кожній країні буде визначено уповноважену особу, яка співпрацюватиме з Офісом "Кримської платформи".

Автор: Віталій Саєнко