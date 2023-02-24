Лідер країни заявив, що відповідні пропозиції Китаю викликають у нього неоднозначне враження: з деякими він згоден, а інші - викликають питання.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував "мирний план" з боку Китаю, який влада КНР представила сьогодні в день річниці вторгнення російських військ в Україну. Раніше він також згадував, що Україна здатна закінчити російсько-українську війну вже у 2023 році.

Так, український лідер в рамках своєї прес-конференції "Лютий. Рік незламності" зазначив, що оцінює відповідну ініціативу Китаю скоріше, як думки щодо ситуації, а не реальні пропозиції.

"Я не думаю, що це мирний план. Мені здається, що Китай просто висловив свої думки. Це добре, що Китай почав говорити про війну в Україні. Інше питання, що стоїть за словами", - сказав Зеленський.

У цьому контексті лідер країни згадав, що деякі пункти з боку Китаю він дійсно підтримує, наприклад, тезу про підтримку територіальної цілісності України. Однак також частина пропозицій - штовхає до додаткових дискусій з урядом Китаю.

Новий "мирний план" з боку Китаю

Нагадаємо, що сьогодні на сайті МЗС КНР з'явився "мирний" план з припинення "української кризи". Він складається з 12 пунктів, серед яких: повага суверенітету всіх країн; відмова від менталітету холодної війни; припинення бойових дій; відновлення мирних переговорів; дозвіл гуманітарної кризи; захист цивільних осіб і військовополонених; забезпечення безпеки атомних електростанцій; зниження стратегічних ризиків; сприяння експорту зерна; припинення односторонніх санкцій; підтримання стабільності ланцюжків виробництва і поставок; сприяння постконфліктного відновлення.

При цьому чітких рекомендацій з приводу того, як досягти припинення вогню на полі бою, в Китаї не представили.

У США вже розкритикували "мирну" риторику з боку влади КНР, заявивши, що для завершення війни в Україні потрібно просто вивести всі російські війська з українських територій.

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