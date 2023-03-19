Так званий "мирний план" Китаю позбавлений логіки, натомість містить протиріччя.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera. "У ньому (плані - ред.) немає деталей, немає збалансованої логіки. В одному з пунктів йдеться про непорушність суверенітету і територіальної цілісності, а в іншому про необхідність негайного припинення вогню, що означає саме передачу окупованих територій Росії: це протиріччя", - пояснив він.

На думку Подоляка, мирний план не може сворюватися для задоволення інтересів країни-агресора, він має починатися з виведення російських військ з України.

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Відповідаючи на питання, як би Україна оцінила можливу пропозицію Китаю на адресу Росії відступити до кордонів станом на 24 лютого 2022 року, Подоляк сказав: "Який сенс після десятків тисяч смертей і ефективної оборони територій повертатися до статус-кво, який спонукав Кремль напасти на нас рік тому?", - сказав він.

Подоляк пояснив, що це неможливо, оскільки будь-який подібний компроміс призведе не до миру, а до загострення ситуації, а потім і до конфлікту.

Мирний план Китаю для України

З самого початку нападу РФ на Україну Китай дотримувався нейтралітету і ніяк не озвучував своє відношення до неї. Реакція влади Китаю послідувала тільки одного разу, коли президент РФ Володимир Путін почав оголошувати ядерні погрози світу. Тоді китайська сторона назвала такі погрози неприйнятними.

А 24 лютого 2023 року Китай несподівано представив своє бачення миру в Україні. Так званий мирний план складається з 12 пунктів, але серед них немає згадки про "виведення російських військ".

Президент України Зеленський сказав, що це не мирний план, а просто висловлення думок Китаєм.