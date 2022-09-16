Він вкотре виступив зі звинуваченнями на адресу українського керівництва.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що нібито "зробить усе, щоб швидше припинилася війна", але обурений, що Україна хоче перемогти воєнним шляхом.

Про це російський президент заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

"Ми зробимо все для того, щоб це все припинилося якнайшвидше. На жаль, протилежний бік, керівництво України заявило про відмову від переговорного процесу. Заявило про те, що хоче досягти своєї мети воєнним шляхом, як вони кажуть, на полі бою", - заявив Путін.

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Як повідомляв УНІАН, 12 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що зараз не планує вести переговори з російським президентом Володимиром Путіним. Він зазначив, що наразі не бачить з боку РФ бажання йти на конструктивний діалог. При цьому тоді Зеленський сказав, що переговори з Росією можливі лише після того, як агресор виведе свої війська з української території.

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