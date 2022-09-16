Китайська делегація назвала причиною цього свою політику щодо COVID-19.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін пропустив вечерю за участю 11 глав держав, серед яких президенти Росії і Туреччини Володимир Путін і Реджеп Таїп Ердоган, під час регіонального саміту з питань безпеки в Самарканді.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело в узбецькому уряді.

Сі Цзіньпін приїхав до Узбекистану на зустріч Шанхайської організації співробітництва. Це його перша закордонна поїздка з початку пандемії.

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Однак його не було на групових фотографіях, опублікованих пізно в четвер, коли лідери країн, включаючи президента Росії Володимира Путіна і президента Туреччини Таїпа Ердогана, пішли на вечерю.

Джерело в узбецькому уряді підтвердило відсутність Сі Цзіньпіна і повідомило, що китайська делегація назвала причиною цього свою політику щодо COVID-19.

Нагадаємо, 4 лютого 2022 року за підсумками зустрічі голови КНР Сі Цзіньпіна і російського президента Володимира Путіна дві країни оголосили про глибоке стратегічне партнерство з метою протидії глобальному впливу США.

"Дружба між двома державами не має кордонів, немає "заборонених" сфер співпраці", - заявили вони, оголосивши про плани співпраці в низці областей, включаючи космос, зміна клімату, штучний інтелект і контроль над інтернетом.

Вондочас інвестиції Китаю в Росії в рамках програми "Один пояс, один шлях" вперше впали до нуля, що свідчить про небажання Пекіна потрапити під санкції через війну в Україні.

Посол Китаю в США Цинь Ган намагався спростувати заяви з лютневої спільної декларації Китаю і Росії про "безмежне" партнерство.

Раніше китайський депутат приїхав до РФ. Він став найбільш високопоставленим китайським чиновником, який відвідав Росію з початку повномасштабної війни в Україні.