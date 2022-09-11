За словами міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова,"чим більше відкладається процес, тим важче буде домовитися".

На тлі успішного контрнаступ ЗСУ на Харківщині та Херсонщині в Росії заговорили про переговори. Нібито РФ від них не відмовляється і готова до дипломатичних бесід. Однак без традиційних погроз в дусі "пізніше важче буде домовитися" не обійшлося.

Про переговори згадав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у бесіді з пропагандистським прокремлівським каналом "Росія-1".

"Наша позиція була викладена президентом. Ми не проти переговорів, ми не відмовляємося від переговорів", — заявив Лавров.

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Потім міністр використав традиційний російський шантаж. За його словами, " чим більше відкладається [дипломатичний] процес, тим важче буде домовитися".

"Тут є вже свіжий історичний приклад, коли в Стамбулі в кінці березня була досягнута домовленість, причому на основі пропозицій, які внесла українська делегація. Ми підтримали цей підхід. Українці самі від нього відмовилися. Була за два дні влаштована "провокація в Бучі". Ми, до речі, досі не можемо отримати інформацію, яку ми просимо у західних колег", — додав Лавров.

Нагадаємо, на тлі успішного контрнаступу провідна пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян почала натякати на примирення, про що УНІАН писав у своєму Telegram-каналі. Тим часом президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні до народу 11 вересня заявив, що переговори з Росією про завершення війни неможливі. Агресор не має адекватних позицій і може порушити домовленості.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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