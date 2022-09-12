Наразі головною метою України є повернення всіх своїх територій.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз не планує вести переговори з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це він розповів в інтерв'ю CNN.

Він відзначив, що російська стратегія полягала в тому, щоб вторгнутися в деякі частини України, виграти час за допомогою дискусій та угод, набратися сил та розпочати нові вторгнення.

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За його словами, зараз головною метою України є повернення всіх окупованих територій.

"Я знаю, що деякі держави будуть штовхати нас у напрямку Мінського процесу. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що одна справа - дипломатичне рішення, а інша - Мінськ-2, -3, -5, -10. Це різні речі, тому що Мінськ - це порожній папірець, який дозволить Росії відпочити перед наступним вторгненням", - зазначив голова держави.

Також Зеленський відзначив, що наразі не бачить з боку РФ бажання йти на конструктивний діалог.

"На сьогодні ні. Я не бачу ніякого бажання з їхнього боку бути конструктивними. Що стосується їх ультиматумів, то мені все одно, хто ці ультиматуми висував – він (Путін) чи хтось інший. Це мій принцип: я не розмовлятиму з тими, хто ставить мені ультиматуми", - підкреслив президент.

Він сказав, що переговори з Росією можливі лише після того, як агресор виведе свої війська з української території.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков озвучив нову умову для переговорів з Російською Федерацією.

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