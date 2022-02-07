За словами держсекретаря США, якщо Росія серйозно ставиться до виконання "Мінських угод", вона "знайде сильного партнера" в обличчі країн нормандської четвірки.

У Вашингтоні вважають, що Україна готова рухатися вперед у питанні виконання Мінських угод, зокрема й щодо надання Донбасу особливого статусу, якщо Росія виконає свою частину зобов'язань.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час спільного брифінгу з віце-президентом Європейської комісії Жозепом Боррелем.

Він зазначив, що Україна і США вірять, що Мінські угоди є шляхом для розв'язання конфлікту на Донбасі, який був розпочатий внаслідок вторгнення Росії в 2014 році, найкращим варіантом для відновлення українських кордонів і суверенітету України, а також захисту прав українських громадян, у тому числі тих, які проживають на окупованих територіях.

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Блінкен також сказав, що Україна рухається вперед і за ці роки виконала "більшість, якщо не всі" умови Мінських угод. Натомість з боку Росії не було практично нічого зроблено в цьому напрямку.

"У мінських угодах йдеться про особливий статус Донбасу, і я вважаю, що за належної черговості дій українці будуть готові рухатися вперед", - сказав Блінкен вдруге підкресливши, що саме Росія наразі не виконує свої зобов'язання.

За його словами, якщо Росія серйозно ставиться до виконання "Мінська-2" вона "знайде сильного партнера в Україні, Франції та Німеччині, які допоможуть їй очолити ці зусилля".

При цьому Блінкен нагадав, що Мінські угоди хоч і говорять про особливий статус Донбасу, вони також передбачають й інші кроки, які мають бути виконані. Це, зокрема, повернення Україні контроль над кордоном, безпекові питання та інші дії, які продовжує робити російська сторона і її бойовики.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про неприйнятність перегляду Мінських угод, які Росія не виконує. Лавров вкотре повторив пропагандистські тези Кремля про "внутрішньоукраїнську кризу", яку нібито можна врегулювати шляхом прямого діалогу Києва та проросійських бойовиків.

Логіка Мінських угод полягає у відновленні суверенітету України та мирної реінтеграції тимчасово окупованих територій в окремих районах Донецької та Луганської областей.

У Міністерстві закордонних справ України заявляють, що Росія свідомо руйнує Мінські домовленості через роздачу паспортів жителям Донбасу.

В МЗС також вважають визнання Росією товарних "сертифікатів" ОРДЛО грубим втручанням у внутрішні справи України. Українські дипломати заявляють, що визнання "сертифікатів" демонструє цілеспрямовану політику Росії щодо затягування тимчасово окупованих територій України до російського простору.

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