На його думку, навіть зараз є достатні підстави для застосування санкцій проти Росії.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що будь-які пропозиції щодо виконання мінських домовленостей на російських умовах будуть відкинуті.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова на ICTV"

Він зазначив, що не знає жодної країни ЄС, яка б стверджувала, що Україна не виконує Мінські домовленості.

За його словами, всі домовленості, які були досягнуті під час нормандського саміту в Парижі у 2019 році, Україною виконані.

Читайте такожКулеба провів розмову з держсекретарем Блінкеном: про що говорили"Все, що Україна взяла на себе - ми все зробили. Росія не зробила нічого з цього" - наголосив міністр.

Кулеба підкреслив, що Україна за жодних обставин не буде виконувати мінські домовленості на російських умовах. За словами міністра, після цієї фрази в Росії одразу зробили "досить дивний висновок", що такою заявою Україна відмовляється від виконання мінських угод як таких.

За словами Кулеби, такі заяви Росії виглядають як ультиматум - мінські угоди мають бути виконані на їхніх умовах або не будуть виконані взагалі.

"Це демонструє російську логіку" - зазначив міністр.

Відповідаючи на запитання щодо можливого тиску Німеччини та Франції для виконання мінських домовленостей на умовах Росії, Кулеба підкреслив: "Така опція як тиск на Україну і примушування України до чогось, вона не є життєздатною. Можуть бути пропозиції, але якщо вони будуть для нас неприйнятними, то вони будуть відкинуті. Ми чітко стоїмо на своїх позиціях".

Відповідаючи на запитання зі студії щодо дієвості переговорного процесу, Кулеба сказав: "Можна називати нормандський формат і мінський процес говорильнею, але завдяки цій "говорильні" не стріляють гармати і немає великої війни. І чим довше триватиме дипломатичний процес, тим краще". За його словами, "він важкий, він виснажливий", але потрібно рухатися цим шляхом.

Кулеба зазначив, що, на жаль, серйозні санкції за паспортизацію Росією українських громадян не були застосовані. "І сьогодні на переговорах ми цю тему активно обговорювали. Ми не можемо примусити ЄС щось робити, але ми постійно наполягаємо на тому, що навіть зараз є достатні підстави для застосування санкцій проти Росії, ще до того, як вони, можливо, вдадуться до якихось нових збройних дій" - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше Кулеба повідомив, що міжнародні партнери надали Україні понад тисячу тонн оборонної зброї та військового обладнання.

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