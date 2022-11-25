За його словами, тепер стало очевидним, що "возз'єднання" РФ із Донбасом мало відбутися раніше.

Росія повинна була анексувати частину Донбасу раніше, але нібито сподівалася на те, що Донецьк і Луганськ зможуть возз'єднатися з Україною.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін на зустрічі з "матерями російських військових", передає російське держагентство ТАСС.

"Що стосується 2014 року, звичайно, заднім числом ми всі розумні, але виходили з того, що, можливо, вдасться домовитися, і Луганськ, Донецьк якось у рамках Мінських домовленостей зможуть возз'єднатися з Україною. Ми щиро до цього йшли, але ми не відчували до кінця настрою людей, до кінця неможливо було зрозуміти, що там відбувається", - сказав він.

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За його словами, тепер стало очевидним, що "возз'єднання" РФ із Донбасом мало відбутися раніше.

"Можливо, і не було б стільки втрат серед мирних громадян, не було б стільки загиблих під обстрілами дітей", - вважає він.

Окупація Росією частин українських територій

Росія з 2014 року окупувала український Крим та проводила гібридну агресію у Донецькій та Луганській областях, фактично захопивши владу в частинах цих областей, однак не визнаючи себе стороною конфлікту.

24 лютого цього року РФ розпочала відкрите повномасштабне військове вторгнення в Україну.

21 лютого Путін визнав окуповані території України – так звані "Донецьку народну республіку" та "Луганську народну республіку", які де-факто перебували під контролем Кремля весь цей час.

30 вересня, після проведення фейкових псевдореферендумів на окупованих територіях Путін підписав "договори про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни РФ.

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