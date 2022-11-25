За її словами, для Путіна важлива тільки влада.

Незадовго до відходу з посади канцлера Німеччини Ангела Меркель намагалася організувати переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Втім, ці намагання не принесли результатів через брак важелів впливу на нього.

Як зазначила Меркель в інтерв'ю журналу Der Spiegel, вона та президент Франції Еммануель Макрон планували провести переговори з Путіним у межах ЄС влітку 2021 року.

"Але у мене більше не було важелів, щоб наполягати, тому що, зрештою, всі знали: вона йде восени", – сказала екс-канцлерка.

За її словами, відчуття втрати усіх важелів впливу на російського диктатора чітко з'явилося у неї під час останнього візиту до Москви у серпні 2021 року. Меркель зізналася, що її вже не сприймали як впливового політика.

"Відчуття було дуже зрозумілим: "З точки зору впливу в політиці, з вами покінчено". Для Путіна важлива тільки влада", - зазначила вона.

Заяви Меркель про війну в Україні

Перед цим колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель відреагувала на погрози президента Російської Федерації Володимира Путіна застосувати ядерну зброю. Вона заявила, що політичною мудрістю буде серйозне ставлення до цих заяв. За її словами, не варто всі погрози Путіна вважати блефом.

На слова Меркель відреагував радник глави офісу президента Михайло Подоляк, заявивши, що європейські країни все ще озираються на Росію і побоюються її, незважаючи на успішні контрнаступальні дії української армії.

Вас також можуть зацікавити новини: