Вона не зможе бути спонсором та партнером багатьох заходів і, таким чином, втратить ключовий елемент впливу на закордонні еліти.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив негативний ефект для Росії статусу країни-терориста.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону, відповідаючи на запитання про те, що 23 листопада Європейський парламент розгляне резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму, як можуть проголосувати наші партнери, хто може саботувати голосування та що це рішення означатиме для РФ.

"Партнери приймуть абсолютно проукраїнське рішення. Тобто, Росію буде названо країною-терористом, це важливо", - зазначив Подоляк.

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За його словами, статус країни-терориста на РФ позначиться репутаційно, адже Росія не зможе бути спонсором та партнером багатьох заходів і, таким чином, втратить ключовий елемент впливу на закордонні еліти.

"Це репутаційно вкрай негативно буде відображатись на Російській Федерації, бо така країна, яка є країною-терористом, не зможе бути спонсором, наприклад, культурних, спортивних, політичних заходів. А для Росії це ключовий інструмент впливу на чужі еліти. Вони постійно були спонсорами якихось міжнародних федерацій. Цього не буде. Це буде маркером для інших держав, що з країною-терористом репутаційно взагалі не треба мати ніяких відносин. І це буде стосуватись не тільки Європи", - підкреслив радник.

Він зазначив, що країн, які не підтримують позицію про визнання РФ країною-терористом, дуже мало, тому це не матиме впливу на загальний процес на всіх міжнародних майданчиках.

"А хто не підтримає цю позицію? В Європі не так багато країн, які можуть або утриматись, або проголосувати проти резолюції, таких дуже мало. І це не повпливає на результат і Європарламенту, і в принципі. Це буде процес, який буде йти на всіх міжнародних майданчиках, з точки зору правильної юридичної дефініції щодо РФ, це країна- терорист, країна спонсор тероризму", - додаав Подоляк.

Визнання Росії країною-терористом

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію "Подальша ескалація агресії Російської Федерації проти України", у якій вперше визнала російський режим терористичним.

18 жовтня парламент Естонії визнав правлячий режим в Російській Федерації терористичним.

26 жовтня Сенат Польщі визнав владу РФ терористичним режимом.

17 листопада депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс заявив, що політичні групи ЄП узгодили проект резолюції про визнання РФ країною-спонсором тероризму.

21 листопада Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом та закликала створити спеціальний Міжнародний трибунал щодо її агресії.

Всі 30 країн НАТО підтримали пропозиції української делегації до відповідної резолюції ПА НАТО.

Резолюцію буде направлено урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО.

У ній враховані побажання української делегації: збільшення поставок Україні озброєння; розробка конкретних кроків щодо вступу України до НАТО; створення механізму стягнення репарацій з РФ за завдані збитки.

21 листопада президент Володимир Зеленський у своєму відео зверненні заявив, що світ має визнати Росію державою-терористом, бо такою вона є.

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