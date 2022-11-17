Президент України наголосив, що покарання за всі російські звірства буде неминучим.

Президент Володимир Зеленський прокоментував рішення суду в Гаазі щодо збиття російською ракетою малайзійського рейсу MH17 на Донбасі.

Про це йдеться у Twitter глави держави.

"Важливе рішення суду в Гаазі. Перші вироки винним у збитті MH17. Але необхідно, щоб на лаві підсудних опинилися й замовники, бо відчуття безкарності веде до нових злочинів. Маємо розвіяти цю ілюзію. Покарання за всі російські звірства – і тодішні, і нинішні – буде неминучим", - зазначив він.

Рішення у справі щодо збиття МН17 на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 листопада, суд у Гаазі підтвердив, що рейс MH17 Malaysia Airlines був збитий у 2014 році ракетою російського виробництва, випущеною з поля під містом Первомайськ на сході України, що знаходився під контролем бойовиків "ДНР".

Суд вважає, що MH17 був збитий ракетою "Бук", в результаті чого загинули 283 пасажири та 15 членів екіпажу.

В ударі по цивільному літаку обвинувачувалися Сергій Дубинський, Олег Пулатов, Леонід Харченко та Ігор Гіркін (Стрєлков). Суд визнав Пулатова невинним, провину Гіркіна (Стрєлкова) вважає доведеною, Харченко та Дубинський вважаються учасниками запуску ракети. Їх заочно засудили до довічних термінів.

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