Посилення тиску Росії на Білорусь зменшує простір для маневру Лукашенка.

Кремль тисне на білоруського диктатора Олександра Лукашенка, щоб він пішов на вимоги Росії та не зміг маневрувати.

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), посилення тиску Росії на Білорусь зменшує простір для маневру Лукашенка, який з усіх сил намагається уникнути поступок Кремлю.

В ISW зауважують, що російські окупанти, ймовірно, керуватимуть системами С-400 з території Білорусі. Втім, попри розгортання в РБ російських танків, експерти наразі не бачать ознак наступу на Україну з території цієї країни.

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Крім того, російські націоналістичні сили розкритикували Путіна за нагородження людей зі свого оточення, які навіть не брали безпосередньої участі в бойових діях, на тлі візиту президента України терорист Ігор Стрєлков-Гіркін дорікнув Путіну, що він нагороджує "своїх героїв у Кремлі", а не російських окупантів, які беруть участь у бойових діях на передовій.

В ISW наголосили, що на тлі візиту Зеленського у Бахмут ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вирішив ще більше підірвати репутацію Путіна у російському інформаційному просторі, намагаючись підвищити власний авторитет. Пригожин намагається легалізувати свою ПВК, позбавити її тавра "найманця". Він хоче, щоб "Вагнер" стала легітимним військовим формуванням в Росії, яке підтримує російські національні інтереси.

Можливий наступ з Білорусі: що відомо

19 грудня, вперше з 2019 року, російський диктатор Путін відвідав з візитом до Мінська. Також з ним приїхали російські міністр оборони Сергій Шойгу і закордонних справ Сергій Лавров.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на зустрічі президента Російської Федерації Володимира Путіна і самопроголошеного глави Білорусі Олександра Лукашенка критичні для України рішення не приймалися.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що на бойове чергування вийшли передані Росією комплекси С-400 та "Іскандер".

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