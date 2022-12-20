Це озброєння Білорусі передала Росія.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що на на бойове чергування вийшли передані Росією комплекси С-400 та "Іскандер".

Як повідомляє "Мілітарний", про це Лукашенко заявив на прес-конференції за підсумками переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

За його словами, армія Білорусі вже поставила на бойове чергування російський зенітний комплекс С-400 та оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер".

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"Білорусь поставила на бойове чергування передані Росією комплекси С-400 та "Іскандер", – заявив Лукашенко.

Переговори Лукашенка і Путіна

19 грудня президент Росії Володимир Путін вперше за кілька років прибув до Мінська на зустріч з Олександром Лукашенком.

Аналітики Інституту вивчення війни заявили, що, ймовірно, це спроба Путіна створити інформаційні умови для нового етапу війни проти України. Крім того, не виключалася можливість і настання з боку Білорусі.

У свою чергу секретар РНБО Олексій Данілов вважавши, що під час свого візиту Путін тиснув на Лукашенка, щоб той дозволив направити білоруські війська на війну проти України, але в Мінську не хочуть воювати.

Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що о 00:59 (23:59 за Києвом) з Національного аеропорту "Мінськ" вилетів літак Путіна.

Аналітики ISW вважають, що безпосередня участь Білорусі у війні проти України малоймовірна. Олександр Лукашенко, швидше за все, відмовив президенту Російської Федерації Володимиру Путіну в подальших інтеграційних поступках.

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