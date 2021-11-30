Президент РФ нагадав, що про загрозу вторгнення говорили ще на початку року.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що весною цього року вже говорили про ймовірне вторгнення Росії в Україну, але цього так і не сталося.

Про це він заявив під час виступу на інвестиційному форумі ВТБ Капітал.

Зокрема, Путіна запитали, чи буде повномасштабне вторгнення Росії в Україну найближчим часом на тлі стягнення військ до кордонів.

"Про можливість введення російських військ в Україну говорили ще на початку року, проте цього досі не сталося", - заявив він.

Також Путін зазначив, що необхідно "налагодити відносини" та аргументував свою думку.

Річ не у тім, щоб вводити війська чи не вводити, воювати чи не воювати, а в тому, щоб налагодити відносини щодо створення більш справедливого, сталого розвитку та врахування інтересів щодо безпеки всіх учасників міжнародної діяльності. Якщо ми щиро до цього прагнутимемо, жодних загроз ніхто не зазнаватиме, — додав Путін.

Водночас президент РФ заявив, що зараз бачить загрозу для невизнаних "ЛНР" та "ДНР" з боку Збройних сил України.

Крім того, Росія начебто також "занепокоєна" тим, що біля її кордонів проводять великомасштабні незаплановані навчання.

"Як це було нещодавно в Чорному морі, коли за 20 км від нашого кордону літали стратегічні бомбардувальники, на борту яких знаходиться високоточна зброя і, ймовірно, ядерна зброя. Адже це все загрожує нам", — сказав Путін.

Президент РФ також зазначив, що "червоною лінією" для Росії буде створення загроз для її безпеки.

"Ви запитали про Україну, де ці червоні лінії? Вони насамперед у створенні загроз для нас, які можуть виходити з цієї території", - сказав він.

Можлива ескалація на кордоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що останнім часом Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу останніми тижнями - після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

Читайте такожМайбутня агресія Кремля проти України дорого обійдеться для РФ - генсек НАТОУ Міністерстві оборони України заперечили розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Згодом видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.

Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

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Автор: Марта Гичко