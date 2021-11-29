Зокрема, йдеться про понад 40 батальйонних тактичних груп.

Російська Федерація розмістила біля кордонів України і на окупованих територіях в Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей 115 тис. військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу для іноземних ЗМІ.

"Те, що ми зараз бачимо, є дуже серйозним. Росія розмістила чисельну воєнну силу у регіонах, що знаходяться поблизу державного кордону України. Це включає танки, артилерію, системи радіоелектронної боротьби, повітряні та військово-морські сили. Там перебуває понад 40 батальйонних тактичних груп, які складають 115 тисяч російських військових на українському напрямку, включаючи сили, які присутні на окупованих територіях Криму і Донбасу", - заявив Кулеба.

При цьому міністр зазначив, що представники російської влади відмовляються пояснити свої дії і пересування військових таким чином, щоб це викликало довіру до їх слів.

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Можлива ескалація на кордоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що останнім часом Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу останніми тижнями - після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України заперечили розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Згодом видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

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Автор: Віталій Саєнко