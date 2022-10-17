Пауза у бойових діях дасть Путіну можливість підготуватися до нового наступу на Україну.

Президент РФ Володимир Путін скористається будь-яким призупиненням у війні, щоб підготувати базу для нового наступу на Україну.

Про це йдеться у доповіді експертів американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що наміри Путіна щодо України навряд чи зміниться від того, чи станеться якесь припинення вогню або врегулювання.

Відео дня

Через це, як зазначили експерти, РФ скористається будь-яким призупиненням бойових дій, щоб закріпити досягнення та заморозити лінію фронту у найкращій для себе конфігурації, а ще це дасть змогу Путін підготуватися до нової агресії проти України.

"Ті, хто прагне міцного миру в Україні, повинні чинити опір спокусі заморозити лінії бойових дій за межами міжнародних кордонів України", – попередили аналітики.

Переговори між Україною і РФ

Київ відмовився вести переговори з Москвою, поки Росією керує Володимир Путін. Таке рішення прийняло РНБО, і 4 жовтня його ввів у дію український лідер Володимир Зеленський.

РФ 10 жовтня здійснила масовану атаку на українську територію - використовувала ракети і дрони-камікадзе. Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що російська сторона ракетним терором намагається схилити Україну до переговорів.

Як пояснив колишній очільник Служби зовнішньої розвідки генерал Микола Маломуж, Путін наразі загнаний у кут і йому критично необхідне перемир'я у війні з Україною, щоб не втратити захоплені території, перегрупувати сили й підготувати резерви.

Вас також можуть зацікавити новини: