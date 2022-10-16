За словами Соскіна, Суровікіну не шкода навіть своїх співгромадян.

Директор Інституту трансформації суспільства, політолог і економіст Олег Соскін описав тактику РФ і Сергія Суровікіна, якого призначили командувати російською армією в Україні. Цей генерал є смертовбивцею, якого потрібно ліквідувати.

Такою думкою Соскін поділився в інтерв'ю УНІАН.

Соціолог прокоментував інформацію про те, що Міноборони РФ збирає, як в ПВК "Вагнер", засуджених з колоній. За словами Соскіна, це не Шойгу "підіграє" Путіну, це все справа рук Суровікіна.

"Це не Шойгу вже, це Суровікін. Це його тактика. Це взагалі людина, як я розумію, що стоїть абсолютно поза полем якихось моральних принципів. Це вбивця. Якщо скласти Пригожина, додати до нього Кадирова, і багатьох там ще інших вбивць, вийде щось інтегральне у вигляді Суровікіна", - вказав соціолог.

За словами Соскіна, Суровікін є смертовбивцею. Тому генерала потрібно ліквідувати.

"Це як Жуков, який кидав величезні маси людей на смерть. Суровікін - точно такий же смертовбивця. Йому своїх не шкода, а нас так тим більше. Йому Путін дав добро на це. Це масовий геноцид. Його треба просто "кінчати", цього Суровікіна. Просто створити бригади мисливців за його скальпом і починати полювати", - зазначив експерт.

Соскін додав, що ліквідація Путіна поки що "не в наших можливостях", а ось Суровікіна усунути простіше, бо він повинен їздити на фронт. А тому до генерала легше "підібратися".

"Це - вбивця. Це як Бен-Ладен. Це як "Ісламська держава" - США зараз ліквідували кількох його лідерів. Суровікін - терорист такого ж рівня. І він орієнтований на знищення і масові вбивства українців. Ну, а своїх же росіян він просто розглядає як матеріал, яким треба виконати завдання. Тобто, йому треба, наприклад, захопити українську фортецю. Для цього він готовий зробити піраміду з трупів своїх же співвітчизників, щоб дістатися до стін нашої фортеці", - резюмував Соскін.

Генерал Суровікін: що про нього відомо

26 червня стало відомо, що керівником окупаційними російськими військами на півдні України призначили Сергія Суровікіна, який відрізняється особливою жорсткістю і є "улюбленцем" Путіна.

Суровікін, так само як і Путін, що зміцнився у владному кріслі після влаштованих ФСБ терактів з вибухами в житлових будинках для розв'язання Другої чеченської війни, зробив свою кар'єру на крові. На його рахунку-війни РФ в Таджикистані, на Кавказі і в Сирії. З останньої Суровікін привіз не тільки звання героя Росії, але і кличку "Армагеддон".

На думку російського опозиціонера, Суровікін - "відморозок, який виконає будь-який наказ". Цей жорстокий генерал покликаний загладити конфлікт між Путіним і генералітетом.

Нещодавно стало відомо, що виконавцем масованої ракетної атаки по містах України був саме Суровикин. А "натхненником" обстрілу є Путін.

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