У Вашингтоні впевнені в перемозі українських сил у війні з російськими окупантами.

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який нещодавно приїжджав в Україну, заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін вже програв вторгнення. Він як і раніше впевнений, що Київ вийде переможцем у війні.

"І причина, по якій я як і раніше дуже впевнений в успіху України, полягає в тому, що вони борються за свою країну, за своє майбутнє і за свою свободу, а росіяни – ні. І майте на увазі, Путін вже програв у тому, чого намагався досягти. Він намагався стерти Україну з карти та її незалежність, підпорядкувати її Росії. Це вже провал", - цитує Блінкена видання The Hill.

При цьому він не бачить "ніяких ознак" того, що Путін хоче брати участь у "значущій дипломатії".

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"Для танго потрібні двоє, і поки ми не бачимо ознак того, що Володимир Путін зацікавлений у значущій дипломатії. Якщо він це зробить, я думаю, що українці вступлять в бій першими, а ми будемо одразу за ними. Всі хочуть, щоб ця війна закінчилася, але вона дотримується справедливих та довгострокових умов, які відображають суверенітет та територіальну цілісність України", - вказав дипломат.

Відповідаючи на питання про збільшення кількості атак українських безпілотників на територію Москви, Блінкен заявив, що США не "заохочують" і не "дозволяють" використання зброї за межами території України, але зазначив, що росіяни "нападають без розбору" по всій території України.

Візит Блінкена в Україну - останні новини

Держсек США Ентоні Блінкен прибув до Києва 6 вересня. В ході візиту він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Пізніше представник США оголосив про виділенні 1 мільярд доларів допомоги Україні, з якої 665 мільйонів доларів підуть на військову та цивільну допомогу у сфері безпеки.

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