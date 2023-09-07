Він також спускався до підвалу школи в селі Ягідне, де окупанти тримали в катівнях десятки українців.

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав деокуповані у 2022 році частини Київської та Чернігівської областей. Він заявив, що розмінування триватиме роками.

"Це займе роки, але відважні українці вже працюють над розчищенням доріг, парків і дитячих майданчиків від мін і боєприпасів, що не розірвалися. Сполучені Штати підтримують їхні зусилля, надаючи додаткову допомогу в розмінуванні на суму $90,5 млн", – написав Блінкен у Twitter.

Він також спускався до підвалу школи в селі Ягідне Чернігівської області, де окупаційні війська тримали в катівнях десятки жителів, зокрема старих та дітей.

Відео дня

"Це всього лише така одна будівля, але такі ж історії повторювалися знову і знову. Але ми також бачимо ще щось неймовірно потужне... незвичайну стійкість українського народу", – цитує Блінкена The Guardian.

Візит Блінкена до України

Державний секретар США Ентоні Блінкен приїхав до Києв у середу, 6 вересня. Під час свого візиту він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським, а також – міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Пізніше Блінкен оголосив, що США виділять 1 мільярд доларів на допомогу Україні. Переважна частина цієї суми – 665 мільйонів доларів – піде на військову та цивільну безпекову допомогу.

Вас також можуть зацікавити новини: