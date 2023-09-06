За словами Блінкена, пакет включає 665 мільйонів доларів для цивільної безпеки.

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет допомоги США Україні на понад мільярд доларів.

Про це він заявив на брифінгу із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, повідомляє "Суспільне".

Зокрема, за його словами, вона міститиме "важливу допомогу з розмінування". Держсекретар США зазначив, що йдеться про понад 665 млн доларів на військову та цивільну безпекову допомогу, а також мільйони доларів на підтримку Протиповітряної оборони України та інших сфер.

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"Сьогодні ми анонсуємо новий пакет допомоги, бюджетом більш як 1 мільярд доларів. Він включає 665 мільйон доларів для цивільної безпеки. Загалом, ми передали її на понад 43 мільярди доларів, з початку російської агресії. З минулого року, з моменту як я тут був рік тому, українські сили забрали понад 50 відсотків окупованих територій. Ця нова допомога, додаткові кошти які суттєво підсилять протиповітряну оборону зокрема", - сказав Блінкен.

Також США виділять ще 300 млн на додаткові потреби.

Допомога Україні від США - деталі

Раніше повідомлялося, що державний секретар США Ентоні Блінкен сьогодні прибув до Києва для зустрічей з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і має оголосити про виділення понад 1 мільярда доларів на допомогу Україні.

Ввечері 6 вересня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на суму $ 175 млн. До нього увійшли 120-мм снаряди з збідненим ураном для танків "Абрамс".

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