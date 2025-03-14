Трамп обговорив із Путіним мир та війська ЗСУ в Курській області

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп провів телефонну розмову із кремлівським правителем Путіним.

У своїй соціальній мережі TruthSocial він назвав ці дискусії "дуже хорошими і продуктивними", зазначивши, що бачить хороший шанс для припинення війни. Водночас Трамп написав, що зараз в Курській області у повному російському оточенні перебувають тисячі українських військовослужбовців:

"Я наполегливо просив президента Путіна пощадити їхні життя. Це була б жахлива різанина, якої не було з часів Другої світової війни. Боже, благослови їх усіх!".

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