Рішення РФ визнати "ЛДНР" незалежними викличе нерозуміння всього світу, вважає речник парламенту.

В парламенті готується проект постанови про підтвердження приналежності територій так званих "ДНР" та "ЛНР" до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук на брифінгу.

Говорячи про можливе голосування в Державній думі щодо визнання ОРДЛО так званими "ЛНР" та "ДНР", Стефанчук зазначив, що це - "не перше і не останнє рішення може бути, яке викличе нерозуміння усього світу".

Стефанчук розповів, що в парламенті України готується проект постанови, яка ще раз "підкреслить належність територій так званих "ЛНР" та "ДНР" як складової частини територіальної цілісності України".

Він додав: "Ця постанова готується, і я думаю, що до кінця дня вона буде зареєстрована".

Визнання Росією "ЛДНР": що відомо

Раніше Комуністична партія РФ на чолі з Геннадієм Зюгановим підготувала звернення до Володимира Путіна, закликавши його визнати "незалежність" окремих районів Донецької та Луганської областей.

При цьому перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін висловив сумнів, що РФ зможе визнати "ЛДНР".

В Кремлі спочатку заявили, що не бачили проекту документа, але незабаром додали, що не коментуватимуть його до прийняття рішення Держдумою.

21 січня стало відомо, що в Держдумі дали "зелене світло" процедурі визнання "ЛДНР".

У МЗС України відреагували на реєстрацію в Держдумі проекту з визнання "ЛДНР" незалежними, назвавши таку ініціативу "частиною розхитування".

За словами очільника МЗС України Дмитра Кулеби, якщо це рішення буде ухвалено, це означатиме де-юре вихід Росії з Мінських домовленостей.

Згодом партія Путіна запропонувала офіційно постачати зброю бойовикам "ЛДНР".

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