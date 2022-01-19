Дмитро Пєсков заявив, що нічого не знає про пропозицію визнати "ЛДНР"

Проект звернення депутатів до президента Російської Федерації Володимира Путіна про визнання "ДНР" і "ЛНР"у Кремлі не бачили. Парламентарії сумніваються, що Москва піде на цей крок.

Про це пише РИА Новости

"Не знаємо (про проект звернення)", - заявив спікер президента РФ Дмитро Пєсков.

У свою чергу перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків зі земляків Костянтин Затулін сумнівається, що РФ зможе визнати "ЛДНР".

"Не впевнений, що зараз цей крок може бути здійснений без шкоди для інтересів РФ - стратегічних і довгострокових", - заявив Затулін.

Читайте такожРФ "переглянула" вимоги до НАТО: обіцяє зробити неможливим вступ України до АльянсуПри цьому він вважає, що це питання все ж може обговорюватися.

"Це (визнання ДНР і ЛНР) йде всупереч з нашим підписом під Мінськими угодами, саме це є перешкодою для визнання формального ДНР і ЛНР. Чисто людські співчуття, заходи підтримки і все інше ми здійснюємо і повинні здійснювати, але визнання офіційне на державному рівні означає вихід з Мінських угод, і саме це причина, чому досі такого визнання не було", - підсумував російський політик.

Як раніше спільно УНІАН, Комуністична партія Російської Федерації на чолі з Геннадієм Зюгановим підготувала звернення до президента РФ Володимира Путіна. У ньому озвучено прохання визнати незалежність окремих районів Донецькій та Луганській областях.

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