Путіна просять "надати допомогу у вигляді постачання військової продукції".

Партія"Єдина Росія", яка є правлячою в РФ, ініціювала офіційне військове постачання для окупаційної влади самопроголошених псевдореспублік "ЛНР" та "ДНР". Російського президента Володимира Путіна просять "надати допомогу у вигляді постачання військової продукції".

Про це повідомили на сайті "Єдиної Росії".

"Нас дуже непокоїть питання захисту російських життя громадян та співвітчизників, які проживають на територіях "ЛНР" та "ДНР"... У зв'язку з цим ми звертаємося до керівництва нашої країни надати допомогу "Луганській та Донецькій республікам" у вигляді постачання необхідної для стримування агресії військової продукції, а також вжити всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки їхніх громадян", - йдеться у заяві голови фракції "Єдиної Росії" у Держдумі Володимира Васильєва.

Росіяни вбачають "сценарій колективного Заходу в Україні, який нагадує повернення до нацизму та бандерівщини".

Крім того, у партії нагадали заяву віце-спікера Ради Федерації РФ Андрія Турчака. Той сьогодні заявив, що Москва має "зайнятися постачанням окремих видів озброєнь для "ЛДНР" на тлі постачання зброї Україні від західних союзників".

Водночас міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров вже прокоментував ініціативу Турчака. Він заявив, що позиція РФ з цього приводу зрозуміла. Постачання не буде, оскільки це суперечить мінським домовленостям.

"Ми - прихильники безумовного виконання мінських домовленостей, які зараз саботує Україна", - сказав Лавров.

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