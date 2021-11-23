Парламенту пропонують перевірити можливі факти порушення присяги з боку омбудсмена.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Максим Дирдін пропонує створити тимчасову спеціальну комісію з перевірки можливих фактів порушення присяги Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмилою Денисовою.

Про це йдеться у проекті постанови № 6322. Так, основними завданнями ТСК визначаються перевірка можливих фактів порушення присяги та підготовка висновку про наявність підстави для звільнення з посади омбудсмена.

У пояснювальній записці зазначається, що на адресу керівників депутатських фракцій і груп надійшло 6 заяв про підняття питання про звільнення з посади Денисової на підставі кількох судових рішень від громадянина Качури Д. М.

Читайте такожСолдат ЗСУ ставши жертвою булінгу через сексуальну орієнтацію: Денісова ініціювала розслідуванняЗокрема, суди дійшли висновку, що Денісова не в повному обсязі і не всебічно розглянула електронні звернення Качури і повинна зробити це знову. У зв'язку з цим, Качура просить винести питання про звільнення омбудсмена на підставі фактів, викладених у його заявах, за порушення присяги.

"Верховна Рада за наявності зазначених у цій статті підстав розглядає питання і приймає відповідну постанову про звільнення з посади Уповноваженого за поданням Голови Верховної Ради України або не менше однієї четвертої народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України", - сказано в пояснювальній записці.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, Уповноваженому Верховної Ради з прав людини Людмилі Денисовій не дозволили відвідати екс-президента Грузії, голову виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі в тюремній лікарні. Пізніше у відомстві пояснили, що вона не входить до списку візитерів ув'язнених. Раніше Денисова прирівняла до тортур дії грузинської влади щодо Саакашвілі.

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Автор: Екатерина Малюга