Омбудсмен не входить до списку візитерів Саакашвілі, кажуть у відомстві.

Міністерство юстиції Грузії відправило омбудсмену Людмилі Денисовій відповідь щодо її недопуску до Міхеіла Саакашвілі. У відомстві пояснили, що вона не входить до списку візитерів ув'язнених.

Про це Денісова повідомила в Facebook.

Міністерство зазначило, що "враховуючи стан здоров’я Саакашвілі, який продовжує відмовлятися від отримання життєво важливих медичних послуг, а також зобов’язання пенітенціарного закладу щодо забезпечення його здоров’я та безпеки, до нього допускаються лише ті візитери, які передбачені Кодексом Грузії "Про взяття під варту", - написала Денісова.

Читайте такожАрахамія розповів про роботу міжнародної спільноти задля повернення Саакашвілі в УкраїнуОмбудсмен також зазначила, що зверталася з проханням зустрітися з керівником та головним лікарем медзакладу в’язниці, де перебуває Саакашвілі. Однак відповіді вона так і не отримала.

Адвокат Саакашвілі передав Денісовій листа від політика, у якому він повідомляє, що вже третій день майже не підводиться з ліжка, а результати його аналізів погіршуються.

За словами омбудсмена, у палаті, де перебуває Саакашвілі, відсутнє медичне обладнання й кнопка виклику лікаря. Медичний консиліум та особистий лікар до нього не допускаються.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій не дозволили відвідати екс-президента Грузії, голову Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі у тюремній лікарні. Причини недопуску відразу не повідомили.

Арешт Саакашвілі у Грузії

Саакашвілі затримали в Грузії 1 жовтня. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії екс-президента засуджено до 6 років позбавлення волі на підставі заочно винесених вироків у двох кримінальних справах, що стосуються посадових злочинів. Одразу після затримання політик оголосив голодування.

8 листопада його перевели в тюремну лікарню. Саакашвілі стверджує, що під час переведення до нього застосували силу.

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Автор: Марта Гичко