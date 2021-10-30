Омбудсмен закликала іноземні держави та міжнародні організації відреагувати та засудити дії посадових осіб Грузії.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова прирівняла до катувань дії грузинської влади стосовно екс-президента Грузії, голови виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїла Саакашвілі, якому відмовлено у лікуванні в цивільній лікарні.

Про це йдеться у оприлюдненій заяві українського омбудсмена щодо порушення конституційних прав і свобод Саакашвілі.

Денісова зазначає, що Саакашвілі заочно засудили "за перевищення посадових повноважень" під час здійснення ним президентських повноважень у 2005-2006 роках. При цьому кримінальне переслідування Саакашвілі було розпочато у 2014 році після закінчення президентського терміну.

"Судовий розгляд у інших двох кримінальних справах, які були порушені ще у 2014 році, відбувається з явним порушенням процесуальних прав. Зокрема, судові засідання не призначаються вже другий місяць, а клопотання адвокатів та особисто Міхеїла Саакашвілі, який хоче і бажає публічного розгляду цих справ, в яких він вважає себе невинним, про призначення судових засідань судом ігноруються і не розглядаються", - йдеться в заяві.

За словами Денісової, такі дії судової влади Грузії є порушенням статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка гарантує право на справедливий і публічний розгляд, а також розгляд справи упродовж розумного строку, але не протягом 8 років.

Вона підкреслила, що Саакашвілі, який не згоден з винесеними щодо нього обвинувальними вироками без його особистої присутності в грузинських судах, в знак протесту голодує вже 29 днів. За час перебування в пенітенціарній установі він чотири рази пережив критичні стани, двічі йому проводили переливання крові.

"23 жовтня булo проведено чергове медичне обстеження спеціальним консиліумом. Bисновок, виданий мультифункціональною групою лікарів у зв’язку зі спеціальними медичними потребами Саакашвілі, передбачає проведення певних медичних процедур, що, на жаль, неможливо у закладі № 12", - наголошує Денісова.

За її інформацією, за станом його здоров’я щоденно спостерігає лише лікар-терапевт пенітенціарного закладу, інших вузькопрофільних спеціалістів немає.

При цьому 27 жовтня, за словами Денісової, Саакашвілі виглядав блідим та виснаженим, йому було важко говорити, він вже втратив 14 кілограмів ваги.

Він попросив сприяння уповноваженої у переведенні його до цивільної лікарні, де міг би почуватися у безпеці та одержувати всю необхідну медичну допомогу згідно із медичними показаннями.

"29 жовтня Саакашвілі через своїх адвокатів, які відвідували його у в’язниці № 12, повідомив, що він перериває співпрацю з консиліумом лікарів і з цього часу не буде приймати ліків, що полегшують голодування, і не здаватиме аналізів через те, що досі грузинська влада не врахувала головної рекомендації консиліуму – перевести його на госпіталізацію до міської клініки", - зазначила Денісова.

Вона також повідомила про інші наявні порушення прав Саакашвілі, зокрема, на зв’язок із зовнішнім світом та свободу віросповідання.

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Денісова вважає, що тримання у таких умовах Саакашвілі є порушенням статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями, положення якої зобов’язує хворих в’язнів, які потребують послуг спеціаліста, слід переводити до особливих закладів або ж у цивільні лікарні.

"Hенадання медичної допомоги суперечить гарантованим нормам статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Такі дії грузинської влади очевидно є катуванням і способом позбавлення громадянина України Міхеїла Саакашвілі права на життя, що є порушенням статей 6, 7, 9, 14, 18 Міжнародного пакту про цивільні та політичні права, який ратифіковано Грузією у 2002 році", - наголосила Денісова.

Вона закликала іноземні держави та міжнародні організації рішуче засудити дії посадових осіб Грузія, які порушують права Саакашвілі, та зажадати від грузинської влади відновити права заарештованого.

Довідка УНІАН. Саакашвілі, який має громадянство України, заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня - в день місцевих виборів. 1 жовтня в Грузії Саакашвілі затримали і помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.

У Грузії Саакашвілі був оголошений в розшук - він не був на батьківщині останні 8 років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі. Також Саакашвілі є підозрюваним у інших кримінальних справах, серед яких - незаконний перетин кордону. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

27 жовтня до Грузії не пропустили українського адвоката Саакашвілі та журналіста Дмитра Гордона.

Того ж дня уповноважена Верховної Ради з прав людини Денісова після відвідання Саакашвілі в пенітенціарній установі грузинського міста Руставі розповіла, що він відмовився від будь-якої медичної підтримки.

Автор: Інна Андаліцька