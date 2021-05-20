Верховна Рада України призначила заступника міністра охорони здоров'я - головного санітарного лікаря Віктора Ляшка міністром охорони здоров'я.
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 262 народних депутати із 377, зареєстрованих в сесійній залі.
Проти проголосували 17 депутатів, утримались – 73, не голосували – 25.
Від "Слуги народу" "за" проголосували 224 депутати, від групи "Партія "За майбутнє" - 15, від групи "Довіра" - 18, від позафракційних - 5.
Всі інші фракції – "Опозиційна платформа - за життя", "Європейська солідарність", "Батьківщина" та "Голос" – не дали жодного голосу за підтримку цього рішення.
Відставка Степанова: чому звільнили голову МОЗ
14 травня до Ради надійшло подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку Максима Степанова.
Читайте такожСтепанов прокоментував своє звільнення з МОЗПро відставку Степанова почали говорити ще восени 2020 року. У листопаді ходили чутки, що відставку нібито погодили в Офісі президента й Кабміні.
18 травня Рада відправила у відставку Степанова.
Раніше ЗМІ писали, що наступним міністром охорони здоров'я може стати заступник Степанова й головний санлікар країни Віктор Ляшко.
Фракція "Слуга народу" підтримала кандидатури Олександра Кубракова та Олексія Любченка на посаді міністрів, а замість міністра охорони здоров'я Максима Степанова пропонують його заступника, головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram