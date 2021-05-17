Голова фракції "Слуга народу" сказав, що по міністру охорони здоров'я буде окрема процедура.

Фракція "Слуга народу" підтримала кандидатури Олександра Кубракова та Олексія Любченка на посади міністрів, а замість міністра охорони здоров'я Максима Степанова пропонують його заступника, головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу після засідання фракції повідомив її голова Давид Арахамія.

"Питання були зміни трьох міністрів. На (посаду) міністра інфраструктури замість Криклія була підтримана кандидатура Кубракова, замість міністра економіки Петрашка - кандидатура Любченка. Зауваження - Любченко пропонується міністром економіки - першим віце-прем'єром", - сказав Арахамія.

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Крім того, він додав, що "замість Степанова - Ляшко".

Як відомо, Любченко нині обіймає посаду глави Державної податкової служби України, а Кубракова - голови "Укравтодору".

Окрім цього, Арахамія прогнозує, що Верховна Рада розгляне призначення трьох нових міністрів у четвер, 20 травня.

"Є процедурне питання: якщо завтра у нас позачергова сесія, де ми звільняємо трьох міністрів... Стосовно Степанова, тому що він добровільно не йде з посади, то там трохи інша процедура: спочатку звільнення, потім подання від фракції, потім подання на голову Верховної Ради, а потім голосування. Десь в четвер ми очікуємо, що буде призначення всіх трьох міністрів нових", - додав Арахамія.

Кадрові зміни в уряді: що передувало

У п'ятницю, 14 травня, стало відомо, що до Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від міністрів розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та інфраструктури Владислава Криклія.

Також, до ВР надійшло подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова з посади глави МОЗ. Натомість сам Степанов заявляє, що не писав заяву про відставку з посади глави МОЗ.

Кадрові питання запланували розглянути у вівторок, 18 травня, на позачерговому засіданні.

Сьогодні Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування не підтримав відставку Степанова і запропонував парламенту визначитися з цим рішенням.

Сьогодні, 17 травня, фракція "Слуга народу" розглядає питання щодо відставки трьох міністрів: розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка, інфраструктури Владислава Криклія, а також подання від прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

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Автор: Таня Поляковська