Рішення про звільнення Романа Лещенка і призначення Миколи Сольського ухвалені ВР сьогодні.

Верховна Рада звільнила міністра аграрної політики та продовольства України Романа Лещенка та призначила на його місце народного депутата Миколу Сольського.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, звільнення Лещенка підтримали 321 народний депутат, а призначення Сольського - 294.

"Звільнили Романа Лещенка з посади міністра аграрної політики України (321) та призначили Миколу Сольського (вже екс-голова Комітету аграрної політики) (294)", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня стало відомо, що міністр аграрної політики Роман Лещенко подав заяву про відставку.

У листопаді стало відомо, що правоохоронці запобігли замаху на міністра аграрної політики Романа Лещенка.

У 2019 році президент Володимир Зеленський призначив його уповноваженим із земельних питань.

Вже менш як через рік – головою Держгеокадастру, а ще менш як через півроку Лещенко став міністром аграрної політики.

До цього займався юридичними консультаціями та аграрним консалтингом.

Лещенко знаходиться у власниках сільськогосподарської компанії "Прогрес", володіє 50% часткою "Прогрес-молоко" та ТОВ "Ілюмін".

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