Також введено кримінальну відповідальність за образу військовослужбовця.

Верховна Рада України встановила кримінальну відповідальність за заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України.

Сьогодні на закритому засіданні парламент проголосував за закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення кримінальної відповідальності за виготовлення та розповсюдження забороненої інформаційної продукції)" (№5102).

Ним доповнено Кримінальний кодекс новими статтями 435-1 і 436-2.

Вони, зокрема, встановлюють кримінальну відповідальність за виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікацію її учасників, виготовлення та розповсюдження матеріалів, в яких про це йдеться. За це передбачені виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Також передбачена кримінальна відповідальність за образу честі та гідності військовослужбовця, загрозу військовослужбовцю, який здійснює заходи щодо забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації, а також за виготовлення і поширення матеріалів, що містять вищесказане.

За це передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Таке ж покарання передбачено за поширення в Україні інформаційних матеріалів, які заперечують збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році, в тому числі шляхом подання збройної агресії Російської Федерації проти України, як "внутрішнього конфлікту", "громадянського конфлікту", "громадянської війни", заперечення тимчасової окупації частини території України.

Так само елементом цієї пропаганди є глорификація осіб, які здійснювали збройну агресію Росії проти України, розпочату у 2014 році, представників збройних формувань Російської Федерації, так і незаконних збройних формувань, збройних банд, груп найманців, створених, підлеглих, керованих і фінансуються РФ, а також представників окупаційної адміністрації Російської Федерації, яку складають державні органи та структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, і представників підконтрольних Російської Федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України, в тому числі шляхом їх визначення як "повстанці", "ополченці", "ввічливі військові люди".

Війна проти України: