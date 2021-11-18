Справа була пов'язана безпосередньо з діяльністю Лещенка у 2018 році.

У Міністерстві внутрішніх справ України підтвердили, що запобігли замаху на міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка, про що писав УНІАН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський сказав на брифінгу.

"Цим громадянином був Роман Лещенко, міністр українського уряду. Ця справа була пов'язана безпосередньо з його діяльністю у 2018 році, ще до заняття ним будь-якої державної посади", - уточнив Монастирський.

За його словами, замовниками вбивства був громадянин США та громадянка України.

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Міністр повідомив, що замовлень на вбивство було два. Спочатку було замовлено вбивство одного українського громадянина, а потім - саме Лещенка.

За словами глави МВС, у серпні до Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції надійшла інформація про те, що громадянка України шукає кілера для вчинення замовного вбивства.

"Замовниця, громадянка України, була виведена на іншу особу, яка, за оперативним задумом Національної поліції, виконувала роль кілера", - сказав глава МВС і додав, що спілкування замовниці із кілером документувалось.

Тоді ж було встановлено, що є ще один замовник - це громадянин США.

"Він є основним замовником даного злочину (громадянин США - УНІАН). Він замовив вбивство іншого громадянина, який був колектором, і йому (колектору - УНІАН) було призначено вибивати борги з певного бізнес-партнера цього громадянина США, з яким він співпрацював у 2018 році. За вибивання боргів було взято 150 тисяч доларів, які він (колектор - УНІАН) не повернув цьому громадянинові США. Внаслідок чого він (громадянин США - УНІАН) прийняв рішення його вбити і, власне, здійснив таке замовлення", - сказав Монастирський.

Як зазначив міністр, правоохоронці імітували викрадення особи, яку мали вбити, а після цього помістили в одному з будинків під Києвом.

"Замовники, а саме громадянка України, яка першою контактувала з кілером, і громадянин Сполучених Штатів приїхали туди, щоб пересвідчитись у тому, що дійсно було виконано дане замовлення", - сказав глава МВС.

Міністр розповів, що було імітовано вбивство викраденої особи, а з метою підтвердження цього факту замовникам було надіслано відео, на якому "відбувається уявне поховання даного громадянина для підтвердження істинності дій кілера".

Після того, як замовники переконались, що кілер реально виконує їхнє замовлення, вони звернулись одразу з іншим замовленням - щодо усунення на цей раз саме Лещенка, у якого вони намагалися "відібрати майно і вибити уявні борги" з 2018 року, коли американець і українець були партнерами.

"Вчора ввечері відбулась зустріч замовників і власне того кілера, який мав реалізувати цей злочин в ресторані, і було обговорено повністю усю оперативну ситуацію цього замовлення, - що і скільки... Було надано завдаток у розмірі 20 тисяч доларів до виконання цього злочину", - сказав Монастирський.

При цьому, як повідомив міністр, громадянин США мав виїхати з України, а злочин мав бути скоєний тоді, як він буде в США.

Що передувало

Ввечері, 18 листопада, у МВС заявили, що запобігли замаху на одного з українських міністрів, проте прізвищ не називали.

УНІАН дізнався з власних джерел, що зловмисники планували замовне вбивство міністра аграрної політики Романа Лещенка.

Автор: Віталій Саєнко