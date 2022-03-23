Міністр аграрної політики Роман Лещенко подав заяву про відставку.
Про це повідомляє видання "Економічна правда".
Раніше 23 березня низка ЗМІ повідомили про рішення Лещенка подати у відставку. Міністр підтвердив "ЕП" цю інформацію.
Інформації про причини відставки поки що немає. За інформацією видання, після голосування у Верховній Раді за відставку обов'язки міністра покладуть на першого заступника Лещенка - Тараса Висоцького.
Джерела "ЕП" в парламенті повідомляють, що ймовірним наступним Лещенка можу стати голова аграрного комітету Микола Сольський.
У листопаді стало відомо, що правоохоронці запобігли замаху на міністра аграрної політики Романа Лещенка.
У 2019 році президент Володимир Зеленський призначив його уповноваженим із земельних питань.
Вже менш як через рік – головою Держгеокадастру, а ще менш як через півроку Лещенко став міністром аграрної політики.
До цього займався юридичними консультаціями та аграрним консалтингом.
Лещенко знаходиться у власниках сільськогосподарської компанії "Прогрес", володіє 50% часткою "Прогрес-молоко" та ТОВ "Ілюмін".