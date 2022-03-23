Інформації про причини відставки поки що немає

Міністр аграрної політики Роман Лещенко подав заяву про відставку.

Про це повідомляє видання "Економічна правда".

Раніше 23 березня низка ЗМІ повідомили про рішення Лещенка подати у відставку. Міністр підтвердив "ЕП" цю інформацію.

Інформації про причини відставки поки що немає. За інформацією видання, після голосування у Верховній Раді за відставку обов'язки міністра покладуть на першого заступника Лещенка - Тараса Висоцького.

Джерела "ЕП" в парламенті повідомляють, що ймовірним наступним Лещенка можу стати голова аграрного комітету Микола Сольський.

У листопаді стало відомо, що правоохоронці запобігли замаху на міністра аграрної політики Романа Лещенка.

У 2019 році президент Володимир Зеленський призначив його уповноваженим із земельних питань.

Вже менш як через рік – головою Держгеокадастру, а ще менш як через півроку Лещенко став міністром аграрної політики.

До цього займався юридичними консультаціями та аграрним консалтингом.

Лещенко знаходиться у власниках сільськогосподарської компанії "Прогрес", володіє 50% часткою "Прогрес-молоко" та ТОВ "Ілюмін".

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