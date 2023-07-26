Питання звільнення міністра культури буде вирішено голосуванням на пленарному засіданні Верховної ради.

Профільний комітет Верховної ради України не підтримав відставку міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка.

"Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики більшістю голосів не підтримав відставку Міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка", – йдеться у повідомленні Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики на сторінці у Facebook.

При цьому зазначається, що питання про відставку міністра буде розглядатися шляхом голосування в сесійній залі Верховної Ради України.

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Відставка Олександра Ткаченка - що треба знати

20 липня очільник Мінкультури та інформполітики Олександр Ткаченко подав керівнику українського уряду Денису Шмигалю свою заяву про відставку. Він пояснив це рішення "хвилею непорозуміння щодо важливості культури під час війни". За його словами, і приватні, і бюджетні кошти під час війни на культуру не менш важливі, ніж на дрони.

Президент Володимир Зеленський того ж дня попросив Шмигаля розглянути заміну міністра Ткаченка.

Наступного дня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що до парламенту надійшла заява від Ткаченка про звільнення з посади міністра культури та інформаційної політики України "за власною ініціативою".

Стефанчук повідомив, що ця заява буде розглянута на найближчому пленарному засіданні.

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